Dieren zuchten ook onder de hitte

Ondanks oproep raad: Geen spoedover­leg crisis De Vleer

27 juli ETTEN-LEUR - Er komt geen spoedoverleg over de huisvestingscrisis in Brede school De Vleer in Etten-Leur. Diverse raadsfracties hadden om dat overleg gevraagd, maar burgemeester en wethouders zeggen dat dat op korte termijn niet lukt. Dat betekent dat het probleem niet is opgelost voor aanvang van het nieuwe schooljaar.