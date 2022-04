Deze zeven Etten-Leurenaren ontvangen een koninklijke onderscheiding

ETTEN-LEUR - De gemeente Etten-Leur is zeven personen rijker die zich Lid in de Orde van Oranje-Nassau mogen noemen.

Lia Boeren-Tak (65), Etten-Leur, Lid in de Orde van de Oranje Nassau

Volledig scherm Lia Boeren-Tak. © peter van trijen/pix4profs

Lia Boeren was 23 jaar raadslid in Etten-Leur. Bijna al die jaren was ze fractievoorzitter van Ons Etten-Leur, de partij die ze in 2000 zelf oprichtte. Daarnaast was zij als actief bestuurslid van de Adriaan van Bergen Stichting betrokken bij de organisatie van onder meer de Havenfeesten en de lokale kunstmarkt Mont Martre.

Aad den Haan (74), Etten-Leur, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Volledig scherm Aad den Haan. © peter van trijen/pix4profs

Aad den Haan zet zich al sinds de jaren zestig in voor de samenleving in tal van vrijwilligersfuncties, vooral binnen de kerkelijke gemeenschap. Zo was hij onder meer kerkvoogd, ouderling en jeugdmedewerker bij de Protestantse Gemeente Etten-Leur. Daarnaast zette hij zich in als vrijwilliger bij de GGz, EHBO, Automaatje en sportclubs als voetbalvereniging Internos en ijshockeyclub Yeti’s.

Nel Houtepen-Buijs (79), Etten-Leur, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Volledig scherm Nel Houtepen-Buijs. © peter van trijen/pix4profs

Nel Houtepen zet zich al sinds de jaren tachtig in voor verschillende maatschappelijke organisaties. Zo was zij bestuurslid bij de KVO Etten en is ze dat nog bij de lokale KBO, waar zij als lid van de reiscommissie de dag- en meerdaagse reizen mede organiseert. Tijdens die uitstapjes fungeert zij als een soort reisleidster. Bovendien is zij betrokken bij de samenstelling van gebedsvieringen en cursussen bloemschikken.

José Lockx (71), Etten-Leur, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Volledig scherm José Lockx. © peter van trijen/pix4profs

José Lockx is van alle markten thuis. Zij was onder andere oprichter en voorzitter van drumfanfare Again, zette zich in voor Wijkvereniging De Baai, was vrijwilliger bij de Sinterklaasactie en raadslid voor Ons Etten-Leur. Ze is nog altijd vrijwilliger bij de Wijkvereniging Schoenmakershoek en bestuurslid bij de KBO Leur. Bij de KBO stuurt zij tal van activiteiten aan.

Annie Oomen-Van Bedaf (65), Etten-Leur, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Volledig scherm Annie Oomen-Van Bedaf. © peter van trijen/pix4profs

In de jaren tachtig en negentig zette Annie Oomen zich vooral in voor de lokale gemeenschap in Noordhoek: zij was er betrokken bij de St. Joseph Parochie, de stichting Dorpsactiviteiten Noordhoek en basisschool St. Jozef. Later zette zij zich onder meer in voor de Mariaparochie in Etten-Leur. Zij is bovendien vrijwilliger bij hospice Marianahof.

Leon Segers (78), Etten-Leur, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Volledig scherm Leon Segers. © peter van trijen/pix4profs

Leon Segers was oprichter en voorzitter van toneelvereniging Kunst na Arbeid. Daarnaast is hij onder meer betrokken bij wandel- en kaartactiviteiten van de KBO. Hij maakte verder onder meer deel uit van de Raad van Elf van Leurse Leut en was secretaris van muziekvereniging De Moeierboomkes. Hij is nog altijd actief binnen de Mariaparochie en is mantelzorger voor mensen in zijn directe omgeving.

Daniëlle Wiertsema-Breedveld (68), Etten-Leur, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Volledig scherm Daniëlle Wiertsema-Breedveld. © peter van trijen/pix4profs

Daniëlle Wiertsema is al sinds de jaren 80 betrokken bij het Oecumenisch overleg. Zij is de drijvende kracht bij de organisatie van activiteiten als oecumenische vieringen, diaconale cafés en maaltijden voor ouderen en eenzamen. Zij is mede-organisator van de jaarlijkse Vredesavond. Ook is zij een van de gastvrouwen bij het maandelijks eetcafé voor alleenstaanden in De Baai.