Deze winkeliers zijn blij met een stap vooruit, maar de vlag uithangen? ‘Absoluut niet!’

Ze mogen weer, een beetje, vanaf 3 maart. ‘Ze’ zijn winkeliers, die vanaf woensdag weer klanten mogen ontvangen. Een paar en op afspraak. Nee, bij Jan van Sundert in Etten-Leur, gespecialiseerd in verkoop van badkamers, keukens en tegels, met een enorm winkeloppervlak, kopen ze daar niet veel voor.

Quote We moesten schakelen. Joey Mulders, Lofft6 Zevenbergen

Maar twee klanten tegelijk? Bij dameskledingzaak Lofft 6 in Zevenbergen hebben ze ook maar twee paskamers en meer dan twee of drie klanten tegelijk hebben Joey Mulders en zijn moeder, eigenaresse, normaal gesproken ook niet over de vloer.

Mulders ging tijdens de eerste golf al uit voorzorg dicht, begon een webshop tijdens golf twee en dacht na over mogelijkheden om afspraken in te plannen, zodra de winkel weer open zou mogen. ,,We moesten schakelen", zegt Joey.

Wanhopig

Wanhopig zijn ze zeker niet, zegt Joey. ,,Wel ontzettend blij dat we weer kunnen beginnen. We missen de klantcontacten, wat het hebben van een winkel juist zo fijn maakt.”

Volledig scherm Zevenbergen, Moreno Molenaar/Pix4Profs Hellen Franken, eigenaresse van Pieters in Zevenbergen. © Pix4Profs/Moreno Molenaar

Hellen Franken, eigenaresse van Pieters in Zevenbergen (sfeer, interieur en styling), voelt zich er bijna ongemakkelijk bij om te zeggen dat corona haar zaak juist wat goeds bracht. ,,Want ik besef heel goed dat er veel ondernemers zijn voor wie dit een heel groot drama is, die met enorme voorraden blijven zitten. Mijn partner heeft een eigen bedrijf in de reisbranche, dus ik maak het van dichtbij mee.”

Quote We hebben nu versneld de keuze gemaakt om van maandag tot en met zaterdag alleen nog maar te werken op afspraak aan huis of in de showroom. Hellen Franken, Eigenaresse Pieters Zevenbergen

Corona betekende dat ook Pieters dicht moest. De afspraken bij klanten aan huis bevielen erg goed. Franken: ,,We konden alle aandacht aan een klant geven en onze tijd efficiënter gebruiken. We hebben nu versneld de keuze gemaakt om van maandag tot en met zaterdag alleen nog maar te werken op afspraak aan huis of in de showroom en eens in de maand organiseren we een event, met hapjes en drankjes. Dan zijn we drie dagen open. En natuurlijk kunnen klanten altijd bellen als ze een kaarsje of wandlampje zoeken.”

Quote Al zou ik twintig klanten tegelijk ontvangen, dan nog zien ze elkaar niet. Michel van Sundert, Eigenaar Jan van Sundert Etten-Leur

Michel van Sundert, eigenaar van Jan van Sundert, viel van zijn stoel toen hij hoorde dat ook in zijn zaak de max op twee klanten staat. Per verdieping. ,,Maar al zou ik er twintig tegelijk ontvangen, dan nog zien ze elkaar niet.”

Kier

Maar ook Michel blijft positief, al was het maar omdat 2020 een goed jaar was voor de keuken- en badmakerverkopers en omdat hij verwacht dat de komende zomer weer veel kansen biedt. ,,De deur staat op een kier", zegt hij over de komende week. Maar het is wel zaak dat de orderportefeuille weer snel volloopt.

Volledig scherm Klundert, Moreno Molenaar/Pix4profs Sietske Ottevanger van Maribelle Mode in Klundert. © Pix4Profs/Moreno Molenaar

In de winkel van de moeder van Sietske Ottevanger, Maribelle Mode in Klundert, hangt de voorjaarscollectie met vrolijke kleuren al weer te wachten op de klanten. ,,Het is een stap vooruit", zegt Sietske, ,,maar om het recht te trekken moet de winkel wel weer open.”

Ze hoopt niet dat de drempel voor mensen om een afspraak te maken te hoog is. ,,Mensen moeten zich niet verplicht voelen om iets te kopen", zegt ze. Ze is blij dat ze weer klanten mag ontvangen: ,,We hebben heel veel telefoontjes gehad van mensen die weer langs willen komen, geholpen willen worden, lekker door de collectie willen gaan.”

Quote We zijn een heel gezond bedrijf met vet op de botten, dat in anderhalf jaar naar de vernieling is geholpen. Patrick Baremans , Eigenaar twee modezaken in Etten-Leur

,,Als dit nog een half jaar zo doorgaat, ben ik klaar met spitten", zegt Patrick Baremans, eigenaar van twee modezaken in Etten-Leur. Van Gastel Mode zag de omzet 40 procent kelderen vorig jaar en de omzet van Style by Van Gastel daalde met 23 procent. ,,We zitten 92 jaar in Etten-Leur, zijn een heel gezond bedrijf met vet op de botten, dat in anderhalf jaar naar de vernieling is geholpen.”

Schulden

Hij zit in een klassiek segment, wat senioren van ver buiten de regio trekt, maar die bleven thuis, uit angst voor corona. Ook de interesse voor kleding voor feesten en andere leuke gelegenheden nam fors af. Hij heeft net als collega's in onder meer de horeca een forse schuld opgebouwd bij de Belastingdienst, huurschulden, terwijl er wel geïnvesteerd moet worden in nieuwe collecties.

Dus of de vlag uit kan, op 3 maart? Baremans: ,,Nee joh, absoluut niet.”

Versoepeling coronaregels: Winkelen op afspraak Vanaf 3 maart mogen winkels op afspraak klanten ontvangen. Per verdieping mogen maximaal 2 klanten tegelijk zijn. Klanten moeten minimaal 10 minuten in de winkel zijn. Dit is om te voorkomen dat ze elkaar te snel afwisselen of met elkaar in contact komen. Daarnaast moeten zij zich vier uur voor een bezoek melden.

En de regel die van kracht blijft: blijf thuis als u klachten hebt.