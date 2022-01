Deze wijkvereniging krijgt ‘eindelijk’ een nieuwe plek: ‘Alleen het noodzakelijke wordt gedaan’

Maar niet vóórdat er iets anders is, en volgens de plannen zal dat de benedenverdieping worden in het ontwikkelingsplan achter het monumentale pand aan de Markt. Dat heet nu nog De Linden maar na verbouwing wordt het omgedoopt tot ‘De Winthont’.

Etten-Leurenaar De Regt (75) kent zijn gemeente van haver tot gort, is gemeenteraadslid geweest en heeft zich de laatste acht jaar ingespannen als voorzitter van wijkvereniging Centrum West. Een nieuw onderkomen voor de wijkbewoners staat hoog op zijn verlanglijstje.

‘Gezonde vereniging’

Vóór coronatijd kwamen wekelijks zo’n driehonderd mensen jeu-de-boulen, biljarten, aquarellen en rock-’n-rollen met de Boogiewoogie club. ,,Normaal gesproken zijn we iedere dag van negen uur ’s morgens tot elf uur ’s avonds open. We hebben zeven dagdelen hulp van medewerkers van de WVS en verder doen we alles zelf met een hoop vrijwilligers”, zegt een trotse De Regt. ,,We zijn een gezonde, goede en succesvolle wijkvereniging. Dat durf ik glashard te zeggen!”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Wijkgebouw Den Drempel is gedateerd en wacht een nieuwbouw. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Slechte staat

Maar het piept en kraakt al jaren in het wijkgebouw dat niet meer aan de huidige eisen voldoet. ,,We hebben enkelglas, er moet nodig geschilderd worden, de verwarmingsketel is uit 1993 en valt vaak uit, het dak is slecht en de riolering moet regelmatig doorgespoten worden”, vertelt De Regt ,,Alleen het hoogstnoodzakelijke onderhoud wordt gedaan. Maar als er iets kapot is, wordt dat wel meteen gerepareerd.”

Quote We hebben enkelglas, er moet nodig geschil­derd worden, de verwar­mings­ke­tel is uit 1993 en valt vaak uit... Piet de Regt

De wijkvereniging die sinds 1992 in het voormalige ‘Baanlozen Centrum’ voor oud-Tomado werknemers zit, is al jaren in overleg met de gemeente, eigenaar van het pand, over een nieuw onderkomen omdat opknappen te veel geld kost. Nu gloort dus licht aan de horizon. Over mogelijk verlies van de uiterst populaire jeu-de-boulesbanen maakt hij zich geen zorgen. ,,We leggen zo nieuwe aan. Ervaring genoeg!”