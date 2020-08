Deze wereldreizigers zaten vast in de lockdown van Marokko

40 graden en zandstormen

Ter Haar vertelt: ,,11 juni konden we weer door Marokko reizen. Onze kampeerplaats Hassi Labied, midden in de woestijn werd te heet. Het is daar meer dan 40 graden en er waaiden zandstormen. Het was er niet fijn meer we trokken naar het Atlasgebergte, daar was het een stuk koeler. We wilden weer naar Europa, maar de lockdown was verlengd tot 10 september."