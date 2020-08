Deze week is cruciaal voor de wesp: elf vragen en antwoorden

Deze week wordt veel regen verwacht. Dat kan funest zijn voor de wesp die juist in de laatste week van augustus het meest actief is. Elf vragen over de wesp.

Hebben we deze zomer meer wespen?

Nee, zegt wespenexpert Jan Smit (niet de zanger). De limonadewesp, een verzamelnaam voor de gewone en Duitse wesp, is wel in groten getale aanwezig in ons land, maar Smit betwijfelt of dat dit jaar meer is. ,,Ik zie er niet heel veel in de natuur, maar dat verschilt ook per regio."

Dus het kan dat in West-Brabant meer wespen zitten dan elders in ons land?

Dat kan als hier minder regen is gevallen. Een plensbui kan zomaar het einde betekenen voor een wespennest. ,,Bij mooi weer gaat een nest goed. Bij regen is het moeilijk insecten vangen voor de larven. De nesten zijn dit jaar groter, omdat we veel warme dagen hebben gehad en dat de ideale omstandigheid is om insecten te vangen."

Volledig scherm Zijn er in West-Brabant meer wespen dan elders? © Getty Images/iStockphoto

U ziet overeenkomsten tussen een wesp en een auto.

,,Zowel een wesp als een auto is af, die groeit niet meer. Maar de motor moet wel blijven draaien. Daarom zijn zoetstoffen nodig en die vinden ze in nectar, limonade, slagroom en ga zo maar verder."

Waarom zoekt de wesp de mens dit jaar vaker op?

Volgens de wespenexpert is de afgelopen drie jaar de winter zacht geweest en het voorjaar warm en droog. Veel bloemen zijn daardoor verdroogd, zeker dit jaar door het warme weer. Dan moeten de wespen de zoetstoffen op een andere manier vinden. Vaak bij mensen in hun bord of glas.

Het is nog niet voorbij, toch?

Nee, een wespennest groeit bij goed weer door tot in september. De piek moet dus nog komen. Dan kunnen er zo duizenden wespen in één nest zitten.

Volledig scherm Een wesp, gevangen in een glas limonade. © anp

Stilzitten of meppen?

,,Als je gaat meppen en de wesp verjagen, voelt ie zich aangevallen en zal de wesp zichzelf verdedigen door te steken. Mensen zijn bang voor die pijn en hebben daarom een hekel aan wespen."

Hoe kan ik dan tóch buiten eten zonder wespen?

Dat hoeft niet moeilijk te zijn, verzekert Smit ons. ,,Zet een schaaltje met rotte appels of peren in een hoek van de tuin waar je niet komt. Daar komen de wespen in no time op af."

Op het terras is het verstandig om iets op je glas te leggen, bijvoorbeeld een bierviltje of -dopje.

Gaat een wesp dood als ie steekt?

Als een wesp steekt, wordt de pijn voor veel mensen verzacht bij de gedachte dat ie daarna doodgaat. Maar dat is een fabeltje. In tegenstelling tot bijen en hommels blijft de angel van wespen niet in de huid achter na een steek. Hierdoor kan het dier meerdere keren achter elkaar steken.

Kun je doodgaan aan een wespensteek?

Begin augustus overleed Baantjer-regisseur Hans Scheepmaker aan de gevolgen van een wespensteek. Jaarlijks komt dit in Nederland bij vijf tot tien mensen voor. Die zijn veelal allergisch of hebben een andere onderliggende ziekte. Het Rode Kruis adviseert 112 te bellen als je in je mond of keel gestoken bent óf na de steek last hebt van benauwdheid, schokverschijnselen of zwelling in de nek of hals.

Volledig scherm Marius van Stokkom ziet dit jaar een groot deel van zijn druivenoogst verdwijnen door de wesp. © Foto Jan Stads / Pix4Profs

De wesp zorgt voor omzetverlies, hoe dan?

Marius van Stokkom van Wijngaard De Linie in Made ziet een groot deel van zijn druivenoogst als sneeuw voor de zon verdwijnen. De wesp heeft de vruchten ontdekt die door de warme dagen eerder gerijpt zijn dan andere jaren. Hij ontdekte ze bij toeval. ,,Ik was aan het inspecteren of er zieke planten staan en ineens zag ik ontzettend veel wespen. Hierdoor verlies ik een deel van mijn oogst en ik zal vast niet de enige wijnboer zijn."

Andere jaren vlogen er ook wespen door zijn wijngaard, maar toen waren de vruchten nog niet zover. Door de warme dagen zijn de druiven van de vroege rassen al gerijpt. Normaal worden die pas in september geplukt. Dat gaat Van Stokkom samen met de vrijwilligers nu eerder doen. In imkerpakken. ,,Dat is pas een keer eerder gebeurd, 23 jaar geleden."

Maar de wesp doet ook veel goede dingen, toch?

Omdat veel mensen het insect irritant vinden of bang zijn voor een steek, wordt vaak vergeten dat de wesp ook veel goede dingen doet. Zo jaagt het dier op vliegen, muggen en ander ongedierte om aan hun larven te voeren. ,,En we hebben door hen geleerd papier te maken'', legt wespenexpert Smit uit. Een wespennest bestaat uit hout dat met behulp van speeksel tot papier is gekauwd.

Een fragment van wespen op de druiven van Marius van Stokkom in Made.