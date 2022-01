Deze vrijwilligers knotten enthousiast wilgen: ‘Lekker, zo buiten bezig zijn’

Proef Et­ten-Leur met betalen vrijwilli­gers, ten koste van WVS’ers: ‘Ik vind het moreel verwerpe­lijk’

ETTEN-LEUR - Een proef met betaling van vrijwilligers in buurthuizen is in ieder geval het bestuur van De Linde in het verkeerde keelgat geschoten. Voorzitter Ton Metselaar noemt de proef, die ten koste gaat van WVS-personeel, ‘moreel verwerpelijk'.

