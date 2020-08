Deze startende ondernemers konden bij X-EL leren en experimenteren

Ik heb hier vrienden gemaakt. Toen we net begonnen, liepen we met zijn allen te sjouwen om er iets moois van te maken. Daarna kwamen we elkaar de hele tijd tegen. Omdat we bij elkaar binnen liepen, of in de koffiebar van Robin in onze koffie- of lunchpauzes. Er was altijd iemand om iets aan te vragen of om mee te sparren.



In de loop van juni, juli ben ik mijn spullen weg gaan halen. Nu werk ik even thuis, tot we aan de Wipakker door kunnen gaan met een deel van de X-EL-ondernemers. Superleuk dat we daar in elk geval met een deel van deze groep bij elkaar blijven. Ik zou ze anders ontzettend gaan missen.”