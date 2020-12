Deze onderwerpen hadden dit nieuwsjaar impact op de verslaggever van Etten-Leur Hélène Schenk

Woon jij straks op de plek waar eerst kermiskin­de­ren sliepen?

10 december ETTEN-LEUR - Net na de oorlog kochten de Broeders van Liefde zeven hectare grond vlakbij het spoor in Etten om er een klooster en school te vestigen. De broeders zijn al lang vertrokken; een deel van hun gebouwen bleef en krijgt nu een andere invulling. 96 van de 98 koopwoningen in het plan Het Juvenaat gaan dit weekend in de verkoop.