Deze ondernemers draaien als een tierelier door de kwakkelzomer: ‘Dit was een recordmaand’

Bij Speelboerderij Den Scherpenberg in Rucphen kunnen bezoekers alle kanten op. Er is binnen ruimte, een buitenterras. Maar: ,,Als het 30 graden is, is het hier duidelijk minder druk”, zegt eigenaar Marcel Sommers. ,,Met 25, 26 graden loopt het nog wel, omdat we onder meer een waterglijbaan hebben. Gelukkig hebben we deze zomer weer positieve dagen, 2019 moeten we maar snel vergeten. Vier maanden lang mochten we maximaal 30 bezoekers toelaten, dat schoot echt niet op. Dus heel fijn dat er nu weer meer schot in zit.”