Deze mensen veranderden hun achternaam: ‘Ik haatte mijn naam, wilde 'm nooit meer horen’

Hoe gesloten jeugdzorg met minder geld betere resultaten boekt, minister bezoekt Via Almata Ossend­recht

6:00 OSSENDRECHT - Soms gaat het niet anders: jongeren met zoveel gedragsproblemen en in de knoop met zichzelf dat gesloten jeugdzorg onvermijdelijk is. Abram, net 16 jaar, maakte er op een open internaat zo'n potje van dat hij vier maanden geleden met een machtiging van de kinderrechter in de gesloten behandeling van Via Almata in Ossendrecht is geplaatst. Maar daar weten ze ook: oost west, thuis best.