Deze KSE-leerlingen maken van een colablikje een satelliet die bosbranden helpt bestrijden

Bosbranden

,,Er zijn de laatste tijd veel bosbranden op de hele wereld. Maar die worden vaak te laat gedetecteerd en we weten vaak ook pas laat waar ze heen gaan. Met alle gevolgen van dien”, vertelt teamcaptain Tijn. ,,Wij willen verschillende pods (satellieten) in risicogebieden inzetten, die de CO2-waarde meten en zo als eerste weten waar er brand is.”

Hoe dat simpel gezegd werkt: de ‘blikjes’, die van een valremmer zijn voorzien, worden uit een raket of drone gedropt en dwarrelen boven zo’n risicogebied naar beneden. De meetapparatuur in het blikje stelt dan een brand vast en stuurt die data door naar een computer. Als meerdere blikjes op verschillende plekken waarden doorgeven, kan op die manier de richting van het vuur worden bepaald.

Uitverkoren

Tijdens de landelijke finale in januari, bij de TU/Delft, wordt er overigens maar één blikje van het team de ‘ruimte’ (een kilometer hoogte) in geschoten - als ze al bij de vijftien uitverkorenen horen. Maar hoewel ze een stuk jonger zijn dan de andere teams - de wedstrijd is bedoeld voor de bovenbouw van havo en vwo - schatten ze hun kansen niet minder in. Daar hebben ze ook geen reden toe, want deel van de opdracht is ook om media-aandacht te genereren. Die kunnen ze bij dezen alvast afvinken.