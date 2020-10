Deze kapsalon knipt en trimt al 65 jaar: ‘Baarden zijn helemaal hot nu’

ETTEN-LEUR - Herenkappers genoeg in Etten-Leur. Maar als je, zoals Kapsalon Govaers, al 65 jaar de kapsels, baarden en snorren van de mannen van die plaats en vèr daarbuiten bijhoudt, is dat bijzonder.

Niet dat de oorspronkelijke oprichter nog zijn knipkunsten vertoont, dat doet zijn opvolger. De tweede generatie houdt de eer hoog en de schaar in de aanslag.

Barber shop

De salon, of liever gezegd Barber Shop, werd gisteren voor de gelegenheid feestelijk aangekleed omdat op die datum 65 jaar geleden, en één dag na zijn trouwen met Caroline, Cor Govaers om drie uur 's middags de deuren van zijn nieuwe herenkapsalon opende aan het Vincent van Goghplein nummer 6.

Het is de enige onderneming aan het plein die nog haar oorspronkelijke bestemming heeft.

Inmiddels hanteert zoon Joost er al 35 jaar schaar en tondeuse. Hij was het nakomertje in het gezin en bedacht dat als zijn oudere zus er toch geen zin in had, hij zich maar moest opwerpen als opvolger om de zaak voort te zetten.

‘Altijd herenkapper geweest’

De opleiding werd gevolgd, stage werd gelopen bij een collega en de liefde voor het vak was daar. ,,Ik ben altijd alleen herenkapper geweest", vertelt Govaers, voorzien van modern gekapt haar, snor en baard.

De passie spat er vanaf als hij vertelt over zijn knip- en tondeuse technieken, over fades en over baarden en snorren, in allerlei vormen en lengtes. ,,Baarden zijn helemaal hot nu. We hebben wel twintig baardbehandelingen op één dag", glundert hij.

Weinig concurrentie

Ondanks dat er in de gemeente Etten-Leur 52 erkende kapsalons zijn gehuisvest heeft Govaers volgens eigen zeggen weinig last van concurrentie. ,,Bij ons gaat het om service, kwaliteit, aandacht en beleving, dat is ons concept. En daar hebben we succes mee. We gaan met onze tijd mee en iedereen voelt zich hier op zijn gemak, jong en oud. Ik heb nog steeds klanten van mijn vader."