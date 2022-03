Deze jongeren, met hart voor Etten-Leur, spreken zich uit: ‘Trots op wat we hebben, zorg dat we het houden’

Hulp voor kinderen met overge­wicht in Et­ten-Leur

ETTEN-LEUR - Het zou wethouder Frank Vrolijk verbazen als er meer dan tien deelnemers zijn. Maar elk kind met overgewicht dat gezonder gaat leven is er in ieder geval één. En dus trekt Etten-Leur bijna 10 mille uit voor het project OK Fit.

1 maart