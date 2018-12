Deze imker heeft een escortservice voor bijen

En op die dag moet een van de bijenkasten van Leenders die vlucht computergestuurd registreren. Hoeveel bijen vliegen er uit, hoeveel komen er terug en ook worden ze op die momenten opgemeten. De computer moet zijn stroom krijgen via een zonnepaneel en de verzamelde data moet via een 4G-verbinding zo in de laptop van Leenders stromen. De Zeggenaar hoopt de techniek uiteindelijk ook aan collega-imkers over de hele wereld te leveren.



De 28-jarige Leenders is een imker-nieuwe-stijl. Hij woont in Zegge maar heeft zijn bedrijf Johnny Bee Good in het hippe pand van X-EL tegenover het station in Etten-Leur. En Leenders past in niets bij het beeld dat veel mensen van een traditionele imker hebben. Hij is immers veel jonger dan je zou verwachten en staat niet op markten met oude ambachten waar veel van collega's tekst en uitleg geven.