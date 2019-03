Deze havenmeesters uit Etten-Leur zijn de beste van 2018

Die eer wordt hen gegund door de KNMC, de Koninklijke Nederlandsche Motorbootclub. ,,Je doet altijd je best als gastheer en gastvrouw, maar dit is toch wel een verrassing", zegt Ton Stoop in het paviljoen van De Turfvaart. ,,Een delegatie van de KNMC kwam hier in september dineren", weet Yolanda nog. ,,Kennelijk is dat goed bevallen, want de avond erna was de groep twee keer zo groot. Zat er een man of 35."

Wat ook indruk maakte, is dat Ton Stoop er in slaagde om alle boten van de clubleden in zijn haven te laten aanmeren. ,,We zijn klein, dus dat moest echt in volgorde van grootte", legt hij uit.

Quote Voor ons is het echt een grote erkenning, en het bewijs dat we op de goede weg zijn. Ton Stoop, Havenmeester van 2018

In januari belden bestuursleden van de club of ze nog eens langs mochten komen. Ton: ,,Ik dacht dat ze iets wilden komen bespreken, maar toen kregen we te horen dat we tot Havenmeesters van het jaar waren verkozen." Volgens de brief met de motivatie springen de Stoops er uit met hun gastvrijheid en hulpvaardigheid. ,,En als haven hebben we alle voorzieningen, al zijn we maar klein. Dat scheelt ook. Voor ons is het echt een grote erkenning, en het bewijs dat we op de goede weg zijn. Vier jaar geleden nog moesten we dit paviljoen slopen en helemaal opnieuw opbouwen na een grote brand. Uiteraard hebben we het toen meteen goed aangepakt, met een betere inrichting en een professionele keuken. Goed dat we dat gedaan hebben."

