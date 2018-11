Deze glasblazer uit Etten-Leur geeft het stokje door aan zijn dochter

videoETTEN-LEUR - Piet Sprenkels stopt na 51 jaar met zijn glasblazerij Sprenkels. Maar niet getreurd, want zijn dochter Floor neemt het stokje over.

Drie jaar oud was Floor Sprenkels (40) uit Etten-Leur nog maar toen ze haar eerste glasbolletje blies. Omdat haar vader Piet Sprenkels (66) zijn bedrijf altijd al aan huis had, leerde ze lopen in de glasblazerij. Na 51 jaar draagt Piet langzaam maar zeker het stokje over aan zijn dochter.

Alles wat Floor weet over glasblazen, heeft ze geleerd van haar vader. In Nederland is er namelijk geen echte opleiding voor. ,,Ik leerde het vak van de meesterglasblazers van Philips. Ik ben daar een zaailing van'', vertelt Piet. Veel glasblazers kent Nederland dan ook niet. ,,Ik ken er maar een stuk of zes, zeven'', zegt hij.

Je kunt het zo gek niet bedenken of het staat, uiteraard gemaakt van glas, in hun winkel aan de Stationsstraat; van glazen en karaffen tot bloemen en bollen met figuurtjes erin. De zwangere vrouw van glas is het meest bekende werk van Piet. Toen zijn vrouw Joke in verwachting was van Floor maakte hij de eerste.

Nu, 40 jaar later, maakt en verkoopt hij ze nog steeds. De glazen beeldjes beelden een vrouw uit met een foetus in haar buik, met navelstreng en al. ,,Dat beeldje heeft me bekend gemaakt in Nederland. Ik heb er ook patent op.'' Wie wil leren glasblazen, zal eerst jaren moeten oefenen voor ze daadwerkelijk iets kunnen maken. ,,Ik leer nog steeds bij'', vertelt Floor. ,,Glas is een heel eigenwijs materiaal.''

Tot op heden werkten vader en dochter veel samen. ,,Een buitenstaander ziet het misschien niet snel, maar ik kan het werk van Piet en Floor onderscheiden. Dat van Floor is vaak net ietsjes fijner met meer details'', legt Joke uit.

Het anders aanpakken dan haar vader? Dat is Floor niet per se van plan. ,,Meestal komen klanten namelijk zelf met ideeën. Alleen vrij werk maken zit er niet in. Mensen komen vaak met een idee, maar dat is niet altijd technisch uitvoerbaar. Dan gaan we samen op zoek naar hoe het wel kan'', vertelt ze.