Deze Etten-Leurse landkaart uit 1677 wordt gerestaureerd

ETTEN-LEUR - Het is 2,5 bij 4 meter en dateert uit het jaar 1677. De antieke landkaart ‘De Caerte vande Vryeheydt Etten’ hangt in de oude raadszaal aan de Markt in Etten-Leur en wordt binnenkort gerenoveerd voor maximaal 12.000 euro.

De landkaart heeft een historische waarde voor de gemeente Etten-Leur, maar is dringend toe aan restauratie. Om het te kunnen behouden, is restauratie nodig.

12.000 euro

Het olieverf op doek is aan de muur in de oude raadszaal bevestigd. Daarom moet de kaart ter plekken worden gerestaureerd. ,,Dit kost indicatief maximaal 12.000 euro", vertelt de gemeentewoordvoerder. Wanneer een definitieve offerte is opgemaakt, kan de doorlooptijd worden berekend.

Grenzen vastleggen

Het idee voor de landkaart is ontstaan in 1675 toen het plaatselijk bestuur besloot om het grondgebied van 'Etten' in kaart te laten brengen. Waarom? Om de grenzen definitief vast te leggen ,,Grenzen tussen de vrijheid Etten en de nabuurgemeenten en grenzen tussen de verschillende gebieden binnen Etten zelf", luidt de tekst in een boekje dat de gemeente Etten-Leur in 1985 heeft uitgebracht.

Steven Vereyck was de beëdigde landmeter die de opdracht kreeg om het grondgebied op te meten en in kaart te brengen. Zijn honorarium? 315 gulden.

Ketting als meetlint

In de loop van 1676 ging Vereyck aan de slag. De opmetingen namen in totaal 149 dagen in beslag. Dat gebeurde met behulp van een ketting, meestal was die van kopen, omdat dat niet zou roesten. Die ketting had een vaste, geijkte lengte en fungeerde als een soort meetlint, luit de tekst in het boekje.