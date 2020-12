Deze Etten-Leurse horecazaak sluit na 125 jaar de deuren: ‘We hebben altijd veel gelachen’

Beschermde boom drukt wegdek opzij: dat probleem kun je niet zomaar oplossen

10 december ETTEN-LEUR - Hobbels en scheve tegels in het wegdek, omdat er boomwortels onder liggen die de boel opzij drukken: dat zie je op veel plekken. In en rond de Baai in Etten-Leur blijkt dit probleem wat lastig op te lossen, omdat de opdringerige wortels bij beschermde bomen horen.