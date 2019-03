Deze Etten-Leurse G-tennissers wonnen medailles op de Special Olympics

Een jaar geleden kregen de tennissers te horen dat ze Nederland mochten vertegenwoordigen in Abu Dhabi. Rik vond het vooral heel leuk, maar bij Tanja wekte het gemengde gevoelens op. ,,Ik vond het leuk dat we erheen mochten, maar ik vond het jammer dat ik het team moest achterlaten. We zaten in een kringetje toen we het te horen kregen en ik zag een meisje huilen en een andere keek heel zielig. Ik kon wel een gat in de lucht springen, maar ik keek om me heen en bedacht dat ik liever met zijn allen had willen gaan. Ik was zo nerveus dat ik een heel zwaar jaar heb gehad." Rik keek er wat nuchterder tegenaan. ,,Ik had er vooral zin in."