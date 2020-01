Deze ambtenaar spreekt duidelijke taal: Etten-Leurenaar wint prijs voor ‘best schrijvende ambtenaar’

Opknap­beurt van bioscoop Et­ten-Leur: 'Ik speel nog met wat ideetjes'

9 januari De bioscoop in Etten-Leur ondergaat de komende maanden een opknapbeurt. Volgens eigenaar Carlo Lambregts van C- Cinema aan de Binnentuin is zijn bioscoop aan onderhoud toe. ,,Wat heel normaal is na tien jaar. We gaan nu het elfde jaar in."