Dertig poffertjes bij de Pannekoeken, dat biedt hoop voor de optocht

,,Dit is een dag om te laten zien hoe leuk het is om te bouwen. Wat zou het mooi zijn als het anderen inspireert”, klinkt voorzitter van CV De Pannekoeken Eelco van Eekelen hoopvol.

Tientallen auto's in de berm

Het is druk, aan de Goorstraat. Tientallen auto’s staan in de berm, nog eens tientallen fietsen staan voor de schuur geparkeerd. De Kèkdag is een populair uitje, maar het aantal carnavalsverenigingen dat daadwerkelijk bouwt neemt af.

De Pannekoeken liggen qua bouw op schema. Het skelet van de wagen is nagenoeg klaar, met het daadwerkelijke bekleden zal het straks rap gaan. De groep bestaat uit 26 man, maar rond carnaval staan er nog een fiks aantal helpers klaar. Hun geheim? Vriendschap. ,,Die is ijzersterk. We staan altijd klaar voor elkaar en dat is belangrijker dan die wagen. We zien elkaar vaak, vooral richting de optocht. Het is fantastisch om in zo’n schuur met elkaar bezig te zijn.”

Van Eekelen schetst het beeld met liefde. ,,Want ik maak me wel zorgen om de optocht als geheel. Echt, aan een bolderkar heb je uiteindelijk genoeg hè. Ga lekker met een paar vrienden de lokale politiek op de hak nemen. Of die van de wereld. Geloof me, we beleven hier de mooiste avonden.”

Optocht aantrekkelijk houden

Dat de prinsen van Etten en Leur straks samen de prijsuitreiking doen is niet meer dan logisch, vindt Van Eekelen. Etten en Leur doen het samen. Moeten het samen doen. Alleen dan blijft de optocht aantrekkelijk, zeker voor nieuwe aanwas. Een van de manieren om dit voor elkaar te krijgen is het scholenproject.

,,Het is daarbij wel belangrijk dat leraren écht willen. Dat ouders enthousiast zijn. Het idee is dat die kinderen langsgaan bij de bouwplaatsen. Die kijken, plakken mee, krijgen uitleg. IJzer, foam, karton. Het is onderdeel van het vak Wetenschap & Techniek, het is ontdekken. Hoe werkt iets? Dat stimuleert, als de juiste mensen erbij betrokken zijn”, legt Kristel de Koning uit, die zelf doceert in Oudenbosch.