Dertien kilo speed gevonden in woning Etten-Leur

ETTEN-LEUR - De politie dacht een mogelijke hennepkwekerij te onderzoeken dinsdag aan de Norbartstraat in Etten-Leur, maar vond veel meer drugs. Naast twee hennepplanten in de woning vond de politie dertien kilo amfetamine, ook wel speed genoemd, in de schuur. Het witte poeder lag in tientallen bakjes opgeslagen in een vriezer.