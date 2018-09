Dementheek feestelijk geopend in Nieuwe Nobelaer

BN DeStem Tuinawards Oase van rust in de stad wint BN DeStem TuinAward

17:05 De tweede editie van de BN DeStem Tuinawards zit erop. De zoektocht naar de mooiste, groen stadtuin en de mooiste, groene landschapstuin van West-Brabant kreeg afgelopen zondag haar apotheose met de prijsuitreiking tijdens het Groene Tuinen Festival in Breda. Een stadstuin in Etten-Leur en een landschapstuin in Breda gingen er met de winst vandoor.