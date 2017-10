Dementerende vrouw (78) vermist in Etten-Leur

Nergens in Nederland zijn zoveel autobranden als in Brabant

17:43 DEN HAAG - Het aantal autobranden in Nederland is de afgelopen jaren toegenomen. In de eerste negen maanden van dit jaar lag het aantal op 2808, tegen 2718 in dezelfde periode een jaar eerder. Het is tevens het hoogste aantal in de afgelopen vijf jaar, blijkt uit gegevens van het Verbond van Verzekeraars.