Delen Etten-Leur ‘eng donker’ door haperende straatverlichting

Gewonde man Et­ten-Leur nog in ziekenhuis

18:00 ETTEN-LEUR - ETTEN-LEUR - De man die zaterdagavond een zware val maakte tijdens het ophangen van kerstverlichting in het winkelcentrum aan de Hof van den Houte in Etten-Leur, is niet in levensgevaar, maar ligt nog wel in het ziekenhuis.