Decorandus Mies Slagboom: ‘Het is gewoon werk dat moet gebeuren’

De sectieraad jeugd vond Mies Slagboom-Langerak (72) belangrijk ‘omdat er in de kerk ook dingen voor de jeugd moesten zijn’. ,,Een sectieraad vergadert, bereidt dingen voor, bedenkt activiteiten. Wij organiseerden bijvoorbeeld de maandelijkse Jeugdkerk in de kelder van De Baai, maar ook de kindernevendiensten, de creche en de kinderclub, dat was een wekelijks knutsel- en spelletjesuurtje op de zaterdagochtend los van de kerk. Ook ontzettend leuk.”

Kerkgang verminderde flink, maar er zijn nog altijd honderd vrijwilligers

En wat nog altijd nodig is, is het maken van boekjes. Een tijdrovende klus waar Mies samen met anderen als vanzelf inrolde in de tijd waarin er nog gestencild werd. In 1984 begon ze met het maandblad De Kerkklok, een informatief blad met In Memoria, bedankjes, gedichten, activiteitenagenda, dienstenrooster et cetera. Daar kwamen de liturgische boekjes voor hoogtijdagen later bij en was het dagen lang typen, plakken en knippen, letterlijk.