‘De werkplaats is hét toonbeeld dat boer zijn echt een heel divers vak is’

Gelukkig maar dat ik geen personeel heb. Zij zouden eindeloos zoeken naar het juiste gereedschap in mijn kleine doe-het-zelf-winkel. Werkelijk alles is er te vinden. Maar alleen door mijzelf... Ter illustratie: een vriendin van ons vroeg of Margot eens in de werkplaats wilde kijken of er nog een oude hamsterkooi stond. Margot appte haar een foto van mijn klus-walhalla met de tekst: ‘Zou kunnen, maar ik zoek wel even als René weer thuis is.’