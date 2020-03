De 'waakvlam-plus': een extra maatje in het zorgaanbod

ETTEN-LEUR/ROOSENDAAL - Tot nu toe was begeleiding thuis vanuit de Wmo ingedeeld in drie categorieën, van licht tot intensief. Nu gaan zes gemeenten in de regio, waaronder Moerdijk, Roosendaal en Etten-Leur, experimenteren met een vierde categorie. Dit jaar kunnen zestig mensen deze ‘waakvlambegeleiding plus’ krijgen.

Mensen kunnen vanwege een heel scala aan problemen in aanraking komen met de Wmo, de maatschappelijke zorg die gemeentes bieden. Dat kan zijn omdat ze niet goed ter been zijn en daarom woningaanpassingen nodig hebben, of hulp bij het schoonmaken. Maar de Wmo kan ook in beeld komen als iemand hulp nodig heeft vanwege een verslaving, beperking of geheugenproblemen.

Ernst en aard zijn divers

De ernst van Wmo-problemen is al net zo divers als hun aard. Daarom kozen de zes gemeenten die samenwerken als de De6-gemeenten (Moerdijk, Etten-leur, Rucphen, Roosendaal, Halderberge en Zundert) in 2017 voor een extra optie binnen hun gezamenlijke Wmo-aanbod: toen werd de ‘waakvlambegeleiding’ in het leven geroepen. Daarvoor waren er alleen reguliere thuisbegeleiding en ‘begeleiding thuis plus’.

,,Die thuisbegeleiding, verzorgd door organisaties als Avoord en Surplus, is voor klanten die niet zoveel ondersteuning nodig hebben behoorlijk intensief en dus naar verhouding ook duur”, legt de Etten-Leurse wethouder Ger de Weert uit.

,,In 2017 hebben we ervoor gekozen aan de slag te gaan met een model voor waakvlambegeleiding.” Daarbij krijgen mensen nog regelmatig kort bezoek van een hulpverlener, wanneer de intensieve begeleiding is afgelopen.

Quote Vaak is het bij deze mensen zo dat ze wat sneller van slag raken bij tegenslag Woordvoerder Etten-Leur

,,Vaak is het bij deze mensen zo dat ze wat sneller van slag raken bij tegenslag”, legt een gemeentewoordvoerster uit. ,,Zij hebben vaak geen vangnet in hun sociale kring; dan biedt de waakvlambegeleiding dat.” Dan is er tóch steun bij een sterfgeval of ruzie in de familie, of als mensen in paniek raken van een brief die ze niet begrijpen.

Deze waakvlambegeleiding is vorig jaar geëvalueerd. Zowel de betrokken gemeenten als de betrokken zorgaanbieders zien er meerwaarde in, meldde het college van B en W in Etten-Leur deze week.

Maar uit de evaluatie bleek ook dat er vraag is naar een vierde ‘maat’ in de Wmo-zorg. Een tussenoplossing voor mensen die eigenlijk geen thuisbegeleiding meer nodig hebben, maar voor wie waakvlambegeleiding tekortschiet.

Iets minder intensief

Daarom experimenteren de De6-gemeenten in 2020 met een nieuwe categorie: ‘waakvlambegeleiding plus’. In elk van de zes gemeenten is dit jaar ruimte om zo tien cliënten te ondersteunen. ,,Cliënten die nu intensieve, reguliere zorg krijgen, maar dit eigenlijk niet meer zo intensief nodig hebben”, verduidelijkt de Etten-Leurse woordvoerder.