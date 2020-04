De Sportvriend afgebrand: 'Gelukkig hoeven opa en oma dit niet meer mee te maken’

COLUMN & POLL Iedereen braaf 100? Niet op mijn snelweg

11:30 Wat klonk dat goed, hè, laatst op bndestem.nl. Hoewel de snelwegen door de coronamaatregelen behoorlijk leeg zijn, houden we ons prima aan de nieuwe maximumsnelheid! De politie constateert overdag, wanneer 100 kilometer per uur geldt, amper overtredingen. Zijn we met z'n allen heel braaf geworden?