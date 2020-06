De sportschool telt af, op gedesinfecteerde vingers

ETTEN-LEUR - In de eerste weken van de coronacrisis, toen JT-Fitness net als alle andere sportscholen geheel dicht moest, stonden soms tóch klanten op de stoep. ,,Met een bloemetje of kaartje - voor ons. Dan zie je ineens hoeveel aardige mensen er zijn.”

De eigenaren van het familiebedrijf vinden het mooi om de waardering van klanten te voelen. En ook om te zien hoe flexibel die zich aanpassen, sinds er ruimte kwam om buiten te trainen - op afstand, met schone handen.

Maar als je eigenaar Joep van Gorp op de man af vraagt wat de voordelen van deze crisis waren, is ie duidelijk: dit is vooral een nare periode. JT-Fitness wil zo snel mogelijk terug naar ‘normaal’. Wat dat in 2020 dan ook betekent.

,,Het voorlopige protocol voor onze branche houdt rekening met 1 persoon per 10 vierkante meter”, vertelt Van Gorp. ,,Dat zou voor ons betekenen dat we na 1 juli min of meer normaal kunnen draaien, in de grote fitnessruimte.”

Vanaf die dag mogen fitnesscentra ook bínnen weer leden ontvangen. JT-Fitness is er klaar voor, laat eigenaresse Toos van Gorp zien. Oranje lijnen geven vanaf de ingang aan hoe mensen mogen lopen - de route leidt eerst langs een wasbak, waar ze hun handen kunnen wassen.

Volledig scherm Overal in het gebouw van JT-Fitness hangen nu bordjes en schermen, om leden te herinneren aan de huisregels in coronatijd. Linksachter de wasbak waar iedereen die binnenkomt direct zijn handen kan wassen. © Nicole Froeling

Overal desinfectiemiddel

De fitnessruimte in de grote kapel is ook voorzien van looplijnen. Overal herinneren bordjes en schermen mensen aan de regels. Desinfecteer je handen en gebruikte materialen. Houd afstand. En als je klachten hebt: blijf thuis.

Normaal kwamen mensen de fitnessruimte binnen via een systeem dat hun vingerafdruk herkent. Maar ja: als iedereen hetzelfde knopje aanraakt, is dat nu niet handig. Dus investeert Van Gorp in een systeem met gezichtsherkenning, dat waarschijnlijk voor 1 juli functioneert.

Fitnessapparaten staan nu verder uit elkaar, overal staan desinfectiemiddel en papieren doekjes. Het ventilatiesysteem werkt altijd al hard en krijgt nu extra ‘hulp’: zoveel mogelijk ramen en deuren staan open. Al het werk is verzet: nu is het aftellen tot 1 juli.

Niet alleen voor de sportschool, ook voor de leden. Er verschijnen op een rustige maandagochtend verschillende mensen die niet willen sporten, maar gewoon komen kijken hoe het ervoor staat.

Even kijken hoe anderen trainen in de buitenlucht, een praatje maken met Toos. ,,Mensen komen hier niet alleen om te trainen, maar ook om onder de mensen te zijn. Dat sociale stuk is misschien wel net zo belangrijk.”

Volledig scherm JT-Fitness gebruikte de periode waarin leden niet binnen mochten komen om een aantal ruimtes op te knappen. Zo is de bovenzaal in de kleine kapel, die al werd gebruikt voor spinning, voorzien van een nieuwe vloer en een vers geverfd plafond. Hier kunnen leden de komende tijd onder meer lessen pilates en tai chi volgen. © Nicole Froeling