De rugbysport is niet voor watjes

Ik heb wel eens vaker spierpijn gehad na het sporten, maar zoals ik mijn lichaam voelde na de eerste tackeltraining, was nieuw voor mij.” Jelle van den Bergen (39) is zeven weken geleden lid geworden van rugbyvereniging REL in Etten-Leur. Na jarenlang badminton gespeeld te hebben, vond hij het tijd voor een teamsport. De eerste avond dat hij mocht tackelen staat hem nog vers in het geheugen. ,,‘Na een tijdje wordt het leuker’, zeiden ze tegen me. En verdomd: ze hadden gelijk. Alleen de twee dagen daaropvolgend, die voelde ik wel even.”

Vierde klasse

REL heeft jarenlang in de top van de Nederlandse competitie meegedraaid. In een paar jaar tijd gleed de club uit Etten-Leur af van de ereklasse naar de huidige vierde klasse. De velden liggen er piekfijn bij en het clubhuis is om door een ringetje te halen. De spoeling voor het eerste team is echter te dun. Om die reden wordt dit jaar nog geclusterd met een club uit Dordrecht.

Op dinsdagavonden traint REL op het eigen veld, op donderdagen in Dordrecht. Deze dip is een fase waar de club doorheen moet, maar tegelijkertijd goed nieuws voor iedereen die speelt met de gedachte rugby een kans te geven. In tegenstelling tot hockey en voetbal is de techniek van het spel ook op latere leeftijd goed aan te leren. Inzet kan het gebrek aan jeugdervaring opvangen.

Trainer Fabian van Haasteren speelde zelf nog in de ereklasse met REL. Hij verwacht dat er vanaf volgend seizoen weer een compleet Etten-Leurs eerste team staat. ,,We krijgen komend seizoen veel doorstroom vanuit de jeugd”, vertelt hij. Deze avond beult hij zijn sporters af met een fikse warming up, pull-ups, rennen, push-ups, weer rennen, sit-ups en – jawel – weer rennen. ,,De tijd die iemand nodig heeft om in een wedstrijd mee te draaien verschilt. Na twee, drie maanden kun je al zo ver zijn dat je een deel van de wedstrijd kunt meedoen. Misschien nog niet meteen in de frontlinie, maar we laten iedereen zijn speelminuten maken.”

Volledig scherm Rylana Sommer: 'In een wedstrijd ga je helemaal dood.' © Martijn Schraven Lars van de Riet (25) kwam twee jaar geleden voor het eerst naar een REL-training. Inmiddels bezet hij een plek in de eerste of tweede rij. ,,Ik bescherm de bal en stel deze veilig. Krachtspel en het vuile werk. Dat ligt me wel”, zegt hij met een lach. Na de warming-up en enkele loopoefeningen waarbij de bal naar elkaar overgespeeld wordt, is het tijd om met stootkussens aan de slag te gaan. Degenen die nog níet volledig bezweet waren na het eerste deel van de training, zijn dit nu binnen de kortste keren alsnog.

Familie

,,Als je op rugby gaat, heb je meteen familie", zegt Rylana Sommer (40), vandaag de enige vrouw op de training. ,,In een wedstrijd ga je helemaal dood. Op het veld is het oorlog en probeer je de ander te verslaan. Daarna drink je gezellig samen met de tegenstander een biertje aan de bar.” Rugby is goed voor je zelfvertrouwen, zo stelt Sommer. ,,Je merkt echt hoe sterk je bent. Hierdoor voel ik me nu veel sterker dan dat ik vroeger dacht dat ik was.”

