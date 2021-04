De plantenbieb van Madieke is een schot in de roos: ‘Leuk om steeds iets anders mee te nemen’

column In Et­ten-Leur wordt over elke scheet overlegd en gestemd

18 april ETTEN-LEUR - Mooie discussies in de gemeenteraad van Etten-Leur, zeker. Met een hoog democratisch gehalte. Over elke scheet wordt overlegd en gestemd. Onderwerpje doorschuiven, nu verder vergaderen of beter toch morgenavond? Nu een motie over kernenergie in Brabant bespreken of is die niet urgent genoeg? En die landelijke actie over borstkankeronderzoek, wil iedere fractie die alsjeblieft steunen?