De nood is hoog: ‘Bouw grootschalig voor arbeidsmigranten, ook in Etten-Leur’

Dat is de conclusie na een avond vol informatie over arbeidsmigranten in het Turfschip in Etten-Leur. Vertegenwoordigers van de Industriële Kring (IKE), de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) in Etten-Leur, Uitzendbureau Goodmorning, de provincie en bij de materie betrokken ambtenaren kwamen daar tezamen om de gemeenteraad uitleg te geven over nut en noodzaak van een goede huisvesting voor arbeidsmigranten met alles wat daarbij komt kijken.