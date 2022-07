De Nobelaer sluit twee weken in de zomer, maar je kunt er wel een exclusieve show zien

Er is in de periode één uitzondering en dat is op 20 augustus. Dan is de voorstelling Titus & Fien Zomershow te zien in het theater. Eigenlijk spelen Titus & Fien alleen in de RAI in Amsterdam, maar de try-outs zijn bij De Nobelaer. Wie het duo dus graag wil zien optreden, kan dat als eerste doen in het Etten-Leurse theater. De shows zijn om 11.00 en 14.00 uur en er zijn nog kaarten beschikbaar.