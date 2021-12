De Nobelaer deelt gratis pakketen uit om lichtpuntjes te knutselen

Moerdijk verheugt zich op Vuelta-peloton: ‘Tijd om de plannen uit de prullenbak te halen’

FIJNAART - ,,Het is tien seconden en dan zijn ze weer voorbij. Dat snappen wij ook wel, maar het is wel een mooie gelegenheid om even ‘gek’ te worden.” Fendertenaar Henk van Lenten verheugt zich er nu al op dat de Vuelta volgend jaar voorbijraast.

