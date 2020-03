De natuurfotograaf weet: om van natuur te genieten, hoef je echt de tuin niet uit

Duiven, merels, pimpelmeesjes en roodborstjes; elke dag landen er wel vogels in de tuin van de fotograaf. De vrij schaarse bezoekjes van ijsvogels zet hij graag op de foto, maar van de vaker voorkomende vogels geniet hij net zoveel. ,,Als je hier een ijsvogel in de tuin ziet, heb je echt geluk. En toch vind ik het in de tuin net zo mooi als in een natuurgebied”, vertelt hij.

,,Ik houd van alles wat leeft, groeit en bloeit. Zo hebben we klimop in de tuin waarin een hoop mussen verblijven. Je hoort vaak over een terugval in insecten, maar het is ook een tijd slecht gegaan met de vogels”, weet hij. ,,Zeker nu de processierups er weer aankomt, is het belangrijk dat er zoveel mogelijk koolmezen gaan broeden. Daar worden kastjes voor opgehangen.”

Quote Eksters kunnen je hele tuin overnemen, die zijn groot en brutaal Egon Zitter, Fotograaf

Hang wat zaden en vetbollen op en de vogels komen vanzelf op bezoek, weet Zitter. ,,Dan wil er ook nog weleens een specht komen, en die zijn niet schuw. Eksters kunnen de hele tuin overnemen: die zijn groot en brutaal en jagen kleinere vogels weg. Dat los je op door een plekje te creëren met eten waar zij niet bij kunnen, maar de kleine vogels wel.”

Door de zachte winter is het wel wat minder druk dan gebruikelijk, in Zitters tuin. ,,We hebben minder eten opgehangen, omdat ze door de zachte winter zelf in voedsel konden voorzien. Toch landt er elke dag wel wat in de tuin. Het is nog elke dag leuk om naar de vogels in de tuin te kijken."

Quote Mussen mogen dan allemaal bruin zijn, ook daar zie je veel verschil tussen