De Muntstraat in Etten-Leur verdween al voor hij er was

De huiskamer van de Sint staat in Et­ten-Leur: ‘Rolschaat­sen met pieten is nog leuker’

21 november ETTEN-LEUR - Amerigo een aai over zijn neus geven, een verlanglijstje maken en rolschaatsen bij de Pieten Rollerskate Disco. De kinderen die gistermiddag in het winkelcentrum in Etten-Leur waren, konden hun hart ophalen bij Het Huis van Sinterklaas.