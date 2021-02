De moeierboom kreeg op haar 340ste nog een 130-ling (met hulp van piepjonge draagmoeders)

Pony Rambo mist de aandacht van kinderen; het zijn zware tijden voor de kinderboer­de­rij

8 februari Geen bezoek en vaste kosten die blijven doorlopen. Voor de kinderboerderijen in de regio zijn het zware tijden. De eerste zorg: de levende have mag niets tekort komen. Maar ook is het zaak om medewerkers gemotiveerd te houden. En dan heeft het pluimvee ook nog te maken met een ophokplicht, als gevolg van de ook al maanden durende vogelgriep. ,,Het is een taaie tijd.’’