De messen worden geslepen voor avond over verbouwing kantoor tot spoedzoekers-huisvesting

Leur blaast met feesttent carnaval weer nieuw leven in

ETTEN-LEUR - Carnaval was een beetje op z’n retour op de Leur, maar daar komt dit jaar verandering in. ‘Leut op ut Plein’ in een grote tent moet het volksfeest weer nieuw leven inblazen. ,,Die tent wordt de huiskamer van Leur.”

16 januari