De mannen onder Etten-Leurse Moeierboom krijgen eigen serie

Jos Verstijlen (Joske Pijp) is van de grappen, Jacobus van de Broek (Cootje) is met zijn 90 jaar de oudste van het stel en Toon Heeren kent iedereen beter als D'n Schoorsteen. ,,Ik heb last van mijn keel hoor", probeert hij zijn rokersstem te verdoezelen.



Het is zomaar een greep uit het stel onder de Moeierboom. Ze zitten er iedere dag en praten over wat er speelt in Etten-Leur. Het kruispunt op de Markt is te gevaarlijk zonder stoplichten, de stoeptegels liggen te scheef, de ouderwetse kermis moet terugkomen en van Vincent van Gogh hebben ze genoeg.