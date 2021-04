De Liesbosweg in Etten-Leur ligt nu nog flink overhoop maar is straks weer een plaatje

ETTEN-LEUR - De Liesbosweg in Etten-Leur is gedeeltelijk afgesloten tussen het Schoonhout en de Lage Vaartkant en dat duurt tot het eind van deze maand. Tot nu toe lopen de werkzaamheden voorspoedig en hebben de bewoners er niet veel last van.

Aanleiding om de weg eens grondig aan te pakken was: overlast veroorzakende eikenbomen en een wegdek dat gedeeltelijk aan vernieuwing toe was. Tegelijkertijd worden ook het fietspad en de stoep onderhanden genomen. Dat heeft gevolgen voor de buurtbewoners die zich in deze periode een beetje moeten behelpen.

Zeven fases

Quote We zijn nu in fase vijf en lopen op schema Ries van der Borst ,,Het plan bestaat uit zeven fases” legt uitvoerder Ries van der Borst van wegenbouwbedrijf De Krom uit. Fases één tot en met zes zijn de werkzaamheden aan het trottoir, fietspad en de parkeerstroken en fase zeven is het asfalteren vanaf het Schoonhout tot aan het fietspad Liesbosweg naar de Torenvalk. We zijn nu in fase vijf.”



Van der Borst houdt een slag om de arm voor wat betreft de einddatum van de werkzaamheden in verband met de weersomstandigheden ,,maar we lopen op schema.”

Altijd bereikbaar

Het is voor de bewoners een beetje puzzelen welke kant ze hun straat in of uit kunnen met de auto, maar zij worden bij elke fase schriftelijk op de hoogte gesteld door het wegenbouwbedrijf zodat de woningen altijd met de auto bereikbaar zijn. Daarnaast is ‘Onderhoud Liesbosweg Etten-Leur‘ te volgen in ‘de BouwApp’, beschikbaar in Playstore en Appstore.

Quote Als het nodig is leggen ze rijplaten voor je neer en kunnen we met de auto weg. We zijn heel tevreden Marianne en Ger Vink

Bewoners van het eerste uur Marianne en Ger Vink zijn blij dat de bomen weg zijn. ,,We hadden veel last van de eikenprocessierupsen en van al die bladeren.” Het echtpaar heeft een voorraad boodschappen ingeslagen en haalt de rest op de fiets. ,,Maar de jongens zijn heel aardig hoor. Als het nodig is leggen ze rijplaten voor je neer en kunnen we met de auto weg. We zijn heel tevreden.”