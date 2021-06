De lente was lang niet nat genoeg: waterschap grijpt in om waterpeil te beschermen

Anderhalve week geleden stelde waterschap Brabantse Delta onttrekkingsverboden in voor oppervlaktewater in grote delen van de regio. Dat betekent dat bijvoorbeeld rondom Wouw en in het gebied rondom Etten-Leur niemand water uit sloten en beekjes mag gebruiken om akkers of parkjes te besproeien. Nog geen week na de komst van de eerste verboden kwamen er meer bij: sinds eind vorige week gelden ook beperkingen ten noorden van het Wilhelminakanaal, ten oosten van Gilze en in een groter gebied nabij Breda.

Hoe dat kan, zo snel na de natte lente? Nou: die was minder nat dan hij misschien voelde, zegt droogtecoördinator Jeroen Tempelaars. ,,In andere delen van het land was de lente inderdaad flink nat. Maar in West-Brabant viel dat mee. In maart en april viel hier juist minder regen dan gemiddeld en in mei maar iets meer. De uitgangssituatie eind mei was maar nét normaal.” En toen de eerste weken van juni droog en zeer warm bleven, liep het waterpeil op de kwetsbaarste plekken snel terug.