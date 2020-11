De lange, lánge weg naar een opgeknapte N640

Volgens wethouder Kees van Aert ontstond al die vertraging vooral omdat er ‘erg veel partijen aan tafel zitten bij overleg rond deze werkzaamheden’.

Raadsleden in de gemeente Halderberge mopperden deze herfst over de schoksgewijze uitvoering van de reconstructie. De N640 is een provinciale weg, die van Oudenbosch via Hoeven naar Etten-Leur loopt. Eerst zou het hele tracé in 2021 op de schop gaan. Nu pakt de provincie eerst het gedeelte van Oudenbosch tot Hoeven aan en lijkt het Ettense gedeelte pas in 2023 te volgen.

Hardrijders en vrachtverkeer

Dit tot ergernis van veel omwonenden, die klagen over hardrijders en over de grote hoeveelheid vrachtverkeer op de weg. Met de reconstructie van de weg denkt de provincie die problemen terug te kunnen dringen.

Maar de reconstructie is nu gekoppeld aan werkzaamheden die Etten-Leur er uit wil voeren, en die laten al érg lang op zich wachten. Die gemeente moet het riool onder delen van de Vossendaal aanpakken. Wethouder Van Aert: ,,We hebben hier nog een behoorlijke klus uit te voeren die eigenlijk deel uitmaakt van Project Waterweg: een veel bredere aanpak, die moet voorkomen dat er bij zware buien wateroverlast ontstaat. De meeste werkzaamheden in dat kader zijn een jaar of twaalf geleden al in gang gezet.”

Quote We hebben met heel veel partijen te maken, en het duurt lang om al die afspraken op elkaar af te stemmen Wethouder Kees van Aert

Maar dit stukje bleef steeds ‘liggen’. ,,We hebben gewoon met heel veel partijen te maken, en het duurt lang om al die afspraken op elkaar af te stemmen”, stelt Van Aert. ,,Enexis moet misschien nog kabels verleggen. Het waterschap is erbij betrokken, omdat dit werk ook te maken heeft met de afwatering van achterliggend gebied. En we zijn nog in gesprek met ProRail, omdat we ook een duiker aan moeten leggen onder het spoor door.”

Verder praat Etten-Leur nog met de provincie over het ontwerp voor een nieuwe rotonde in de vernieuwde N640, in het gedeelte waar die Hoevenseweg heet. ,,Want wij hebben ook plannen voor mogelijke woningbouw bij de Hoge Haansberg. En als die er komt, lijkt de rotonde zoals die nu is bedacht ons niet optimaal voor de verkeersafwikkeling.”

Voorspelling: werk in 2023

Ondanks al die nog lopende gesprekken verwacht Van Aert dat de werkzaamheden aan het Ettense gedeelte van de N640 in 2023 toch echt plaats kunnen vinden, zoals overigens al eerder werd aangekondigd. ,,Dan proberen we al het werk in één keer te combineren, zodat we de weg niet steeds opnieuw open hoeven te breken. We hopen dan in één klap het werk aan het riool en de reconstructie te kunnen plannen, net als eventuele andere werkzaamheden.”