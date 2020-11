De laatste etappe van Rob de Nijs: ‘Ik heb de beste band van Nederland’

Rob de Nijs (77) heeft een verleden met West-Brabant. Twee jaar terug vertelde hij daar in deze krant al over. Nu het einde van zijn carrière eindigt, is hij nog openhartiger. ,,Ik vind het moeilijk dat het straks ook voor de bandleden voorbij is. Ik heb de band na de uitbraak van corona vijf maanden lang niet gezien, omdat ik continu in een lockdown was. Ik wilde nog een plaat maken en heb alleen telefonisch contact gehad. Vooral met Frankie.’’