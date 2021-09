De korenmolen staat weer als een huis

Een paar jaar geleden constateerden de molenaars dat die galerij bij harde wind soms wel érg begon te zwaaien, zegt molenaar Ger Alblas. ,,We gingen op onderzoek uit en merkten dat er hier en daar wat rotte plekken in het houtwerk zaten.” Gevaar dreigde volgens Alblas niet: ,,We waren er ruim op tijd bij, de stelling was nog stevig genoeg. Maar er moest wel wat gebeuren.”

Een forse klus, die de molenaars en andere vrijwilligers in de loop van drie jaar zelf hebben uitgevoerd. In 2019, 2020 en 2021 hebben zij al het houtwerk in de galerij rondom de molen in fases vervangen: schoren, liggers, planken.

Aanvankelijk vroegen de molenaars een externe offerte op voor reparatie van die stellingdelen die met haast vervangen moesten worden. En dat was schrikken. ,,Met enige fantasie zagen we ons bankroet al opdoemen”, zegt Alblas.

,,Veel te duur, dat konden we niet opbrengen. We zijn een stichting. Maar toen we een prijs opvroegen voor alleen het materiaal, bleek dat maar een derde van het bedrag. Dus wisten we: als we het zelf aanpakken, kunnen we dit wél realiseren.”

Hulp en enthousiasme

En zo geschiedde. ,,We hebben nu een uitgebalanceerd team vol technisch goed onderlegde mensen. We vullen elkaar aan en er is genoeg enthousiasme om grotere projecten aan te pakken. Bovendien kwam er ruimhartige sponsoring en hulp vanuit de lokale gemeenschap.”

Dus kon het team doorpakken met nieuwe reparaties, toen bij de eerste werkzaamheden in 2019 meer rotte plekken aan het licht kwamen. ,,Het was een flinke, soms gecompliceerde klus. We zijn er echt trots op dat we dit zelf voor elkaar hebben gekregen.”

Deze week legden zij de laatste hand aan de renovatie van de stelling. Nu staan nog werkzaamheden aan het voegwerk van de molenromp op de agenda. Daarna kan De Lelie er weer bijna een generatie tegenaan.