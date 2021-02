De illustraties van Etten-Leurse (22) staan in een nieuw kinderboek

ETTEN-LEUR - De kleurrijke illustraties van Iris van Hassel staan in het nieuwe kinderboek Monster is bang in bed , dat begin maart verschijnt. Als het aan de illustratrice ligt, verschijnen er nog veel meer kinderboeken met haar illustraties. Het ultieme doel? ,,Een eigen werk produceren.”

Monster is bang in bed is het tweede boek met illustraties van de Etten-Leurse Van Hassel (22). ‘Haar’ eerste boek De koning van de jungle verscheen in 2020. ,,Ik heb meegedaan met een wedstrijd om te bepalen welke illustraties in dat boek zouden komen. Die heb ik gewonnen. Het boek zou in eerste instantie alleen als mini boekje verschijnen, maar is ook als gewoon boek uitgegeven. Daar ben ik heel blij mee!”, vertelt ze.

Volledig scherm Een illustratie van Iris van Hassel uit het boek Koning van de Jungle © Iris van Hassel

Van Hassel werd namelijk opnieuw door uitgeverij De Vier Windstreken benaderd om het boek Monster is bang in bed van Tina Van de Leur te voorzien van illustraties. Dat is een verhaal over naar bed gaan en een monster, dat bang is van kinderen.

Verf en inkt

De illustratrice ging aan de slag met waterverf en inkt om de tekeningen te maken. ,,Ik maak mijn illustraties eerst gewoon op papier. Daarna zet ik ze in een digitaal programma en teken ik er overheen.” Zo laat ze een schets zien uit het nieuwe boek, waarbij de achtergrond uiteindelijk lichter is geworden dan in de papieren schets.

Volledig scherm Een illustratie van Iris van Hassel van het nieuwe boek Monster is bang in bed © Iris van Hassel

De Etten-Leurse volgde de opleiding 2D-animatie aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, dat is een opleiding om tekenfilms te maken. Zij werkt nu als freelance animator en illustratrice. Haar opleiding maakt het voor haar ‘makkelijk’ om woorden om te zetten naar beeld. ,,Het kost me eigenlijk niet zoveel moeite, dat zit er gewoon in. Door mijn opleiding maakte ik al veel illustraties, maar dat ik nu ineens kinderboeken illustreer, is eigenlijk toevallig...”, zegt ze lachend.

Ook al is ze er toevallig ingerold, het illustreren van kinderboeken vindt de Etten-Leurse heel leuk om te doen. ,,Ik vind de lancering van het tweede boek wel spannend, hoor. Ik hoop echt dat het er veel meer worden. Uiteindelijk wil ik heel graag iets van mezelf produceren.”