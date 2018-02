De huiskamer van Etten-Leur draait de knop om, laatste uitzending Local FM

VIDEOETTEN-LEUR - De sfeer is feestelijk, oude-jongens-krentenbrood, maar ook een beetje weemoedig. In de studio van Local FM in de Nieuwe Nobelaer is het zaterdag volle bak tijdens de allerlaatste uitzending met Jos Leijs en Nic van Kampen. ,,Local FM: de huiskamer van Etten-Leur'', knalt Leijs met die onvervalste radiostem de ether in.

,,Het is een feestje met een traan'', zegt presentator Jos Leijs over de laatste uitzending van Weekend FM op Local FM. Die heeft de vorm van een on air receptie. Een feestje maken ze er zeker van.

Alle gasten nemen cadeautjes mee. Het CDA heeft een enorme slagroomtaart gebracht. Voor bij de koffie, nu nog gedronken uit de vertrouwde Local FM-mokken. ,,Neem maar mee hoor. Die hebben ze hier toch niet meer nodig'', lacht Arjan Bogers, een van de oprichters.

Local FM houdt na vijftien jaar op te bestaan en fuseert met drie andere lokale omroepen tot streekomroep Ons West-Brabant, die gaat uitzenden vanuit Oudenbosch.

Iedereen die zich een beetje betrokken voelt bij het radiostation van Etten-Leur is zaterdag naar de studio gekomen.

Politici, organisatoren van evenementen, maar ook de 'jongens van het eerste uur': behalve Bogers en Leijs ook Marcel van Dorst, Lex Vroelink en Alex van Druten. On air halen ze herinneringen op aan die eerste tijd, met twee aftandse computers. ,,En daar zat Nik dan met die worstenvingers op te rammen'', plaagt Leijs zijn onafscheidelijke sidekick. En dan herinnert iemand zich hoe goed Van Kampen in imitaties is. Hij stribbelt nog even tegen, maar als de tune van 'Langs de Lijn' is ingezet, gaat hij los en schalt het iconisch geluid van Theo Koomen door de luidsprekers, even later gevolgd door Sjef van Oekel _ ,,Ja! Dat heb ík weer!'_ en Calimero.

Gemengde gevoelens

Mitch Kerstens die op zaterdag al drie jaar de Hollandse Meezing Parade presenteert kijkt het allemaal met gemengde gevoelens aan. ,,Ik heb altijd zoveel gedeeld met de luisteraars. Ik ben zelfs in de uitzending gestopt met roken. Ik kreeg soms wel 80 reacties tijdens zo'n uitzending'', blikt hij terug. En even later, als Leijs en Van Kampen hem voor de microfoon hebben gehaald, zegt hij dankbaar: ,,Bedankt voor die drie jaar dat ik dankzij jullie heb mogen groeien.''

Dankbaar

Dankbaar is ook voorzitter Sybrand Schale van Local FM: ,,Je wil niet weten wat er allemaal bij komt kijken, voor én achter de schermen.'' Maar met een flinke dosis passie en deskundigheid kun je ver komen, wil hij maar zeggen. Trots vertelt hij hoe het countryprogramma Kickin' Country van Local FM internationaal in de prijzen is gevallen en tot in Nashville wordt beluisterd.

,,De makers van dat programma, Fred van Crugten en Luc Zwegers, worden werelwijd erkend als kenners van countrymuziek. Gelukkig gaan zij ook mee naar de nieuwe omroep, zoals vrijwel alle vrijwilligers van Local FM.''



Om twaalf uur draaien Leijs van Van Kampen dan echt de allerlaatste plaat op Local FM. Het liedje van Andrew Gold geeft perfect het gevoel weer van deze club bevlogen radiomakers : 'Thank you for being a friend'.