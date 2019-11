De huiskamer van de Sint staat in Etten-Leur: ‘Rolschaatsen met pieten is nog leuker’

Het was de eerste editie van Het Huis van Sinterklaas en zeker voor herhaling vatbaar, vertelt Richard van den Broek namens de organisatie. ,,Het was even spannend voor zo'n eerste keer, want in het begin was het erg rustig. We waren eigenlijk te vroeg begonnen. De kinderen zijn op die tijd net uit school. Nu is het heel druk, de pieten zijn continu bezig met de kinderen. Het zou leuk zijn als het de komende tijd zo druk blijft. Het is voor het eerst dat we een evenementenbureau hebben ingeschakeld. Vroeger liepen we vrij door het centrum."