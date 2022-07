De grote dromen van Zein (10): van het trapveldje bij een azc naar de Champions League-finale

Vader Talal Alkasir trainde in miljoenenstad Aleppo jeugdelftallen voor eredivisieclub Al-Ittihad Aleppo. Toen de oorlog het gezin dwong tot vertrekken bleef Talal voetballen met Zein (spreek uit: Zeejn) - toen pas een paar turven hoog. Eerst bij de tijdelijke opvang in Turkije, later op een stenen trapveldje bij het AZC in Middelburg. En nu rond een rijtjeshuis in Etten-Leur en op het Cruyff Court in de wijk Grauwe Polder.